Российский боксер(35-2-1, 24 КО) 2 мая в Манчестере проведет поединок против британского боксера, временного чемпиона WBC в супертяжелом весе(27-1, 18 КО), информирует пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

4 марта в Манчестере боксеры проведут пресс-конференцию.

Поветкин занимает сейчас седьмое место в рейтинге WBA, девятое в рейтинге WBC и десятое в рейтинге IBF.

🇬🇧WHYTE vs POVETKIN🇷🇺@DillianWhyte defends his @wbcboxing interim World heavyweight title against Alexander Povetkin on May 2nd @manchesterarena🐺🥊

