Экс-чемпион мира Ортис был арестован по подозрению в изнасиловании

Виктор Ортис
BoxingScene
По данным источника, 31-летний боксер был доставлен в тюрьму округа Вентура во вторник, 25 сентября.
В марте к полицейским обратилась женщина с обвинением в адрес боксера. Полицейские провели расследование, но Ортис в итоге был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов.
Теперь спортсмен должен явиться на заседание в Верховный суд округа Вентура 10 октября.
Ортис одержал 32 победы на профессиональном ринге (из них 25 — нокаутом) при шести поражениях и трех ничьих. 0