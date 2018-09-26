Экс-чемпион мира Ортис был арестован по подозрению в изнасиловании

Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весеобвиняется в изнасиловании, утверждает Los Angeles Times.

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По данным источника, 31-летний боксер был доставлен в тюрьму округа Вентура во вторник, 25 сентября.

В марте к полицейским обратилась женщина с обвинением в адрес боксера. Полицейские провели расследование, но Ортис в итоге был освобожден под залог в размере 100 тысяч долларов.

Теперь спортсмен должен явиться на заседание в Верховный суд округа Вентура 10 октября.

Ортис одержал 32 победы на профессиональном ринге (из них 25 — нокаутом) при шести поражениях и трех ничьих. 0