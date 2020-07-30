С «Олимпом» на груди — у «СКА-Хабаровск» новый спонсор

Футбольный клуб ФНЛ подписал договор о спонсорстве с букмекерской конторой «Олимп» . Центральное место на футболках игроков в новом сезоне займет логотип букмекера.

Как отмечается в сообщении БК, полноценное спонсорство стало логичным продолжением партнерства между клубом и «Олимпом».

Константин Гусев Директор по развитию БК «Олимп» Очень рад, что давнее плодотворное сотрудничество со «СКА», переросло в полноценный договор о партнерстве. Роль клуба в развитии футбола Хабаровском Крае не отметить невозможно. Безусловно, СКА — флагман, центр притяжения, один из главных клубов Дальнего Востока. Уверен, что хабаровские армейцы совсем скоро вернутся в элиту российского футбола, с «Олимпом» на груди.

Алексей Кандалинцев Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Безусловно, мы рады подписанию спонсорского контракта с БК «Олимп». Как вы знаете, эта компания является титульным спонсором Первенства России среди команд ФНЛ, владеет нейминговыми правами на турнир. И то, что в «Олимпе» приняли решение сотрудничать напрямую со «СКА-Хабаровск», мы воспринимаем, как положительную оценку работы, которая была проделана нами за последние годы.

«Олимп» — генеральный спонсор всей Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» занял седьмое место в прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020, отстав от первого места на 13 очков. В новом сезоне команда Алексея Поддубского считается одним из фаворитов турнира.

Новый сезон ФНЛ стартует уже 1 августа. В первом туре «СКА-Хабаровск» сыграет во Владикавказе против вернувшейся в лигу «Алании». 0