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    С «Олимпом» на груди — у «СКА-Хабаровск» новый спонсор

    Букмекеры Олимп
    Футбольный клуб ФНЛ «СКА-Хабаровск» подписал договор о спонсорстве с букмекерской конторой «Олимп». Центральное место на футболках игроков в новом сезоне займет логотип букмекера.

    «Олимп» и «СКА-Хабаровск»
    «Олимп» и «СКА-Хабаровск»

    Как отмечается в сообщении БК, полноценное спонсорство стало логичным продолжением партнерства между клубом и «Олимпом».

  • Константин Гусев
  • Директор по развитию БК «Олимп»
  • Очень рад, что давнее плодотворное сотрудничество со «СКА», переросло в полноценный договор о партнерстве. Роль клуба в развитии футбола Хабаровском Крае не отметить невозможно. Безусловно, СКА — флагман, центр притяжения, один из главных клубов Дальнего Востока. Уверен, что хабаровские армейцы совсем скоро вернутся в элиту российского футбола, с «Олимпом» на груди.

  • Алексей Кандалинцев
  • Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск»
  • Безусловно, мы рады подписанию спонсорского контракта с БК «Олимп». Как вы знаете, эта компания является титульным спонсором Первенства России среди команд ФНЛ, владеет нейминговыми правами на турнир. И то, что в «Олимпе» приняли решение сотрудничать напрямую со «СКА-Хабаровск», мы воспринимаем, как положительную оценку работы, которая была проделана нами за последние годы.

    • «Олимп» — генеральный спонсор всей Футбольной национальной лиги.

    «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в прерванном сезоне ФНЛ 2019/2020, отстав от первого места на 13 очков. В новом сезоне команда Алексея Поддубского считается одним из фаворитов турнира.

    Новый сезон ФНЛ стартует уже 1 августа. В первом туре «СКА-Хабаровск» сыграет во Владикавказе против вернувшейся в лигу «Алании». 0

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