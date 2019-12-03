«Арсенал» возглавил Аллегри — «Париматч»

В конце ноября руководство лондонского «Арсенала» уволило испанского специалистас поста тренера: в последних семи матчах во всех турнирах команда не могла победить.

Аналитики букмекерской компании Париматч полагают, что следующим постоянным наставником «канониров» станет Массимилиано Аллегри.

Вероятность того, что Аллегри, который на протяжении пяти последних лет возглавлял «Ювентус», будет назначен главным тренером «Арсенала», оценивается коэффициентом 2.20.

Чуть менее вероятным видится аналитикам сценарий, при котором «канониров» возглавит Нуну Эшпириту Санту, который с 2017 года работает в «Вулверхэмптоне» и недавно вывел этот клуб в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Поставить на то, что португалец станет рулевым «Арсенала», можно за 4.50.

Сделать ставку на то, что следующим постоянным главным тренером «канониров» будет нынешний и.о. наставника команды Фредерик Юнгберг, можно за 6.00.

Аналогичным образом оценивается вероятность того, что «Арсенал» возглавит Микель Артета, закончивший карьеру футболиста в этом клубе и ныне работающий ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Среди остальных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» — экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино (10.00), Карло Анчелотти (25.00) и даже россиянин Леонид Слуцкий, недавно уволенный из нидерландского «Витесса» (150.00). П

олный список вероятных главных тренеров лондонского клуба опубликован на сайте букмекера.

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