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    В Нижнем Новгороде наградили победителей первенства России по теннису на колясках

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    Более 60 спортсменов-колясочников приняли участие в чемпионате и первенстве России по теннису на колясках, которые проходили с 12 по 23 мая на территории «Теннис-Парк» в Нижнем Новгороде при поддержке благотворительной программы ДоброFON.

    Призеры чемпионата и первенства России по теннису на колясках
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    Призеры чемпионата и первенства России по теннису на колясках

    Всего в соревнованиях приняли участие 20 юниоров и 49 взрослых спортсменов из 11 регионов страны. Медали победителям и призерам вручили бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова, Вице-президент Федерации тенниса России Галина Каплан и заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации НН Марина Баранова.

  • Валентин Голованов
  • Управляющий акционер БК FONBET
  • Искренне поздравляю всех участников прошедших соревнований. Мы регулярно участвуем в организации и поддержке различных соревнований по большому теннису, и считаем важным и дальше развивать инклюзивные соревнования в этом виде спорта, реализуя нашу главную формулу — делать спорт доступным для каждого.

    • В Первенстве России среди юниоров в одиночном разряде победителями стали Михей Сидоров из республики Башкортостан и Анна Орлова из Пермского края. В парном разряде среди юношей первенствовали братья Михей и Виктор Сидоровы (Башкортостан), а у девушек — Анна Орлова (Пермский край) и Дарья Сивкова (Башкортостан).

    В чемпионате России в категории КВАДЫ двукратным победителем стал Михаил Бабкин из Тюмени: помимо золота в одиночке, Бабкин занял первое место в паре с Алексеем Елисеевым из Московской области.

    В одиночном разряде среди спортсменов колясочников чемпионами России в одиночном разряде стали Иван Андреев из республики Башкортостан и Виктория Львова из МО. В парах золото взяли Иван Андреев и Юрий Головий (МО) у мужчин, а также Виктория Львова и Людмила Быкова (МО) у женщин.

    Ранее в марте при поддержке ДоброFON в Нижнем Новгороде были проведены Всероссийские детско-юношеские соревнования по теннису на колясках.

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