В Нижнем Новгороде наградили победителей первенства России по теннису на колясках

Более 60 спортсменов-колясочников приняли участие в чемпионате и первенстве России по теннису на колясках, которые проходили с 12 по 23 мая на территории «Теннис-Парк» в Нижнем Новгороде при поддержке благотворительной программы ДоброFON

Всего в соревнованиях приняли участие 20 юниоров и 49 взрослых спортсменов из 11 регионов страны. Медали победителям и призерам вручили бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова, Вице-президент Федерации тенниса России Галина Каплан и заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации НН Марина Баранова.

Валентин Голованов Управляющий акционер БК FONBET Искренне поздравляю всех участников прошедших соревнований. Мы регулярно участвуем в организации и поддержке различных соревнований по большому теннису, и считаем важным и дальше развивать инклюзивные соревнования в этом виде спорта, реализуя нашу главную формулу — делать спорт доступным для каждого.

В Первенстве России среди юниоров в одиночном разряде победителями стали Михей Сидоров из республики Башкортостан и Анна Орлова из Пермского края. В парном разряде среди юношей первенствовали братья Михей и Виктор Сидоровы (Башкортостан), а у девушек — Анна Орлова (Пермский край) и Дарья Сивкова (Башкортостан).

В чемпионате России в категории КВАДЫ двукратным победителем стал Михаил Бабкин из Тюмени: помимо золота в одиночке, Бабкин занял первое место в паре с Алексеем Елисеевым из Московской области.

В одиночном разряде среди спортсменов колясочников чемпионами России в одиночном разряде стали Иван Андреев из республики Башкортостан и Виктория Львова из МО. В парах золото взяли Иван Андреев и Юрий Головий (МО) у мужчин, а также Виктория Львова и Людмила Быкова (МО) у женщин.

Ранее в марте при поддержке ДоброFON в Нижнем Новгороде были проведены Всероссийские детско-юношеские соревнования по теннису на колясках.