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    Третий комплект формы «Факела» и «Мелбет» покажет связь с городом

    Новости букмекеров Мелбет
    Воронежский «Факел» совместно с официальным партнёром БК «Мелбет» представляет эксклюзивный комплект игровой формы, предназначенный для официальных матчей чемпионата России.

    «Факел» и «Мелбет» представляют третий комплект формы
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    «Факел» и «Мелбет» представляют третий комплект формы

    Уникальный дизайн подчеркивает индивидуальность команды и был создан с уважением к традициям и культуре родного региона клуба. Он подчеркивает принадлежность игроков к городу, отражая эстетику уличного футбола в Воронеже и характерные черты городской среды.

    Данный проект показывает стремление клуба поддерживать тесную связь с воронежскими болельщиками и укреплять чувство гордости за родную команду среди людей всех возрастов. Этот комплект формы станет важной частью наследия футбольного клуба «Факел», демонстрируя приверженность к творческому подходу в дизайне спортивной экипировки.

    Календарь и таблица РПЛ

    Презентация формы состоится 20 апреля перед матчем 25-го тура РПЛ против «Ростова», а после «Факел» выйдет на поле в этом комплекте.

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