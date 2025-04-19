Третий комплект формы «Факела» и «Мелбет» покажет связь с городом

Воронежскийсовместно с официальным партнёром БК «Мелбет» представляет эксклюзивный комплект игровой формы, предназначенный для официальных матчей чемпионата России.

Уникальный дизайн подчеркивает индивидуальность команды и был создан с уважением к традициям и культуре родного региона клуба. Он подчеркивает принадлежность игроков к городу, отражая эстетику уличного футбола в Воронеже и характерные черты городской среды.

Данный проект показывает стремление клуба поддерживать тесную связь с воронежскими болельщиками и укреплять чувство гордости за родную команду среди людей всех возрастов. Этот комплект формы станет важной частью наследия футбольного клуба «Факел», демонстрируя приверженность к творческому подходу в дизайне спортивной экипировки.

Календарь и таблица РПЛ

Презентация формы состоится 20 апреля перед матчем 25-го тура РПЛ против «Ростова», а после «Факел» выйдет на поле в этом комплекте.