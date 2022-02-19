Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд расплачивается за свои ошибки«Боруссия» Дортмунд нуждается в перезагрузке
  • 10:46
    • Депай может вернуться в «Лион»
  • 08:16
    • Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км
  • 07:43
    • Командные соревнования по горнолыжному спорту перенесены из-за погодных условий
  • 07:22
    • Новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото Олимпиады-2022 в хафпайпе
  • 00:43
    • «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино»
    Все новости спорта

    Вяльбе прокомментировала сокращение мужского марафона

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала о том, как в сборной России отреагировали на сокращение дистанции в мужском марафоне.

    Елена Вяльбе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Вяльбе

    «Честно скажу, ребята не очень довольны. Я знаю, что и другие команды, кроме норвежской, тоже недовольны. Но ситуация реально сложная. Там вообще невозможно. В некоторых местах даже не задувает, а на фотографиях поваленные деревья на трассе. Сейчас они опасаются. Наверное, людей будут ставить возле деревьев. Ситуация достаточно сложная.

    Мы думаем, что просто надо было на завтра переносить, на раннее утро. Мы часто проводит оба марафона в один день. На чемпионатах России всё время раньше так проводили. В целом-то ничего сложного нет. Но в любом случае это всё для всех одинаково, поэтому нужно бороться, несмотря на ни что», — цитирует Вяльбе «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».

    Ранее было принято решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за тяжелых погодных условий.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Продолжится ли победная серия «Челси»?
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Канарейки» не избегут очередного разгрома
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие