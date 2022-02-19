Вяльбе прокомментировала сокращение мужского марафона

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной командырассказала о том, как в сборной России отреагировали на сокращение дистанции в мужском марафоне.

«Честно скажу, ребята не очень довольны. Я знаю, что и другие команды, кроме норвежской, тоже недовольны. Но ситуация реально сложная. Там вообще невозможно. В некоторых местах даже не задувает, а на фотографиях поваленные деревья на трассе. Сейчас они опасаются. Наверное, людей будут ставить возле деревьев. Ситуация достаточно сложная.

Мы думаем, что просто надо было на завтра переносить, на раннее утро. Мы часто проводит оба марафона в один день. На чемпионатах России всё время раньше так проводили. В целом-то ничего сложного нет. Но в любом случае это всё для всех одинаково, поэтому нужно бороться, несмотря на ни что», — цитирует Вяльбе «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».

Ранее было принято решение сократить дистанцию с 50 до 30 км из-за тяжелых погодных условий.

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