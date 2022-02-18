Бах: Не уверен, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия

Глава Международного олимпийского комитетараскритиковал ближайшее окружение российской фигуристкиза поведение после завершения соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке.

Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки.

Сейчас Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации. Сейчас мы можем только надеяться, что Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины» — цитирует Баха «Р-Спорт».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Валиева в составе команды России завоевала золото в командном турнире фигуристов, в личных соревнованиях стала четвертой. По ходу Олимпиады стало известно, что допинг-проба 15-летней спортсменки от 25 декабря прошлого года дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

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