Авербух: Не считаю, что китайцам завысили оценки из-за домашней Олимпиады

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, продюсер и хореографпрокомментировал результаты короткой программы у пар на Олимпийских играх в Пекине.

Лидируют китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие новый мировой рекорд в короткой программе (84,41).

Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место (84,25 балла). Третьими идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59 балла) — четвертые.

«Можно говорить, что Тарасова и Морозов делят первое место с китайской парой. Там почти нет разрыва, что очень хорошо. Поздравляю их с долгожданным чистым прокатом.

Мишина и Галлямов пусть и уступают, но техническая оснащенность их произвольной программы позволяет бороться даже за золото. Будут крайне интересные произвольные программы у пар.

Не скажу, что китайцам завысили оценки из-за домашней Олимпиады. Они сегодня были тоже великолепны, все справедливо», — сказал Авербух Sport24.

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