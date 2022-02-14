Сноубордист Хадарин не прошел квалификацию Олимпиады в биг-эйре

Владислав Хадарин Фото: globallookpress.com
Хадарин набрал в квалификации по сумме двух попыток 104,25 балла и занял 19-е место.
В этом виде программы за медали будут бороться 12 сноубордистов.
Лучший результат в квалификации показал канадец Макс Парро (164,75 балла). Вторым стал японец Такеру Оцука (160,00), а третьим американец Редмонд Джерард (158,75).
Финал в этой дисциплине пройдет 15 февраля.
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