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    Сноубордист Хадарин не прошел квалификацию Олимпиады в биг-эйре

    Пекин-2022 Сноуборд Сборная России
    Российский сноубордист Владислав Хадарин не попал в число финалистов турнира по биг-эйру на Олимпиаде в Пекине.

    Владислав Хадарин
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    Владислав Хадарин

    Хадарин набрал в квалификации по сумме двух попыток 104,25 балла и занял 19-е место.

    В этом виде программы за медали будут бороться 12 сноубордистов.

    Лучший результат в квалификации показал канадец Макс Парро (164,75 балла). Вторым стал японец Такеру Оцука (160,00), а третьим американец Редмонд Джерард (158,75).

    Финал в этой дисциплине пройдет 15 февраля.

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