Сноубордист Хадарин не прошел квалификацию Олимпиады в биг-эйре

Российский сноубордистне попал в число финалистов турнира по биг-эйру на Олимпиаде в Пекине.

Хадарин набрал в квалификации по сумме двух попыток 104,25 балла и занял 19-е место.

В этом виде программы за медали будут бороться 12 сноубордистов.

Лучший результат в квалификации показал канадец Макс Парро (164,75 балла). Вторым стал японец Такеру Оцука (160,00), а третьим американец Редмонд Джерард (158,75).

Финал в этой дисциплине пройдет 15 февраля.

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