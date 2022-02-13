Латыпов прокомментировал выигранную бронзу в гонке преследования на Олимпиаде

Российский биатлонистподелился впечатлениями после третьего места и бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Благодарен богу за то, что он дал мне сил сегодня. Спасибо моей семье, всем родным и близким, нашей стране спасибо, вы самые лучшие болельщики. Я надеюсь, вас порадовал.

Сегодня сложная погода. Слава богу справился со стрельбой. Тяжёлая гона в плане функционала. Скольжение очень плохое. Я рад, спасибо!» — сказал Латыпов в эфире телеканала «Россия 1».

Олимпиада-2022 онлайн

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