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    Донских завершил выступление в сноуборд-кроссе на Играх-2022

    Пекин-2022 Сборная России Сноуборд
    Россиянин Даниил Донских не смог пробиться в четвертьфинальный заезд соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

    Даниил Донских
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    Даниил Донских

    Донских выступал во втором заезде в 1/8 финала и показал в нем третий результат. Для выяснения, кто занял второе место, понадобился фотофиниш, который определил, что француз Лоан Боццоло оказался чуть быстрее Дмитрия.

    Первое место в заезде занял представитель Австралии Кэмерон Болтон.

    Донских был единственным россиянином, выступавшим в этом виде программы.

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