Донских завершил выступление в сноуборд-кроссе на Играх-2022

Россиянинне смог пробиться в четвертьфинальный заезд соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

Донских выступал во втором заезде в 1/8 финала и показал в нем третий результат. Для выяснения, кто занял второе место, понадобился фотофиниш, который определил, что француз Лоан Боццоло оказался чуть быстрее Дмитрия.

Первое место в заезде занял представитель Австралии Кэмерон Болтон.

Донских был единственным россиянином, выступавшим в этом виде программы.

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