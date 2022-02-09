Елистратов: Мне хочется золото Олимпиады, но я безумно рад и своей медали

Российский шорт-трекистподелился впечатлениями после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине на дистанции 1 500 метров.

Напомним, что ранее Елистратов не прошел 5 февраля квалификацию на дистанции 1000 метров.

«Слезы были не то слово. Все началось 5 февраля, там было непросто. Психологически это тебя опускает с небес на землю.

Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти четыре года. Ключевым был четвертьфинал, после него пошло легче.

В финале было 10 человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед. В конце были силы, попробовал обогнать канадца, но не стал рисковать, чтобы не упасть. На самом финише еще попробовал, но не вышло.

Вижу, как меняются спортсмены, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации.

После финиша мне было все равно. Я понимал, что уже с медалью, нужно было выплеснуть эмоции. Хотел просто обнять и поцеловать тренера. 10 человек в финале — это редкость. Но это Олимпийские игры, все непредсказуемо.

Мне хочется замахнуться на пятый олимпийский цикл, но пока не могу загадывать. Супруга говорила, что будет серебро. Позвонил ей и сказал, что чуть-чуть не хватило. Мне хочется золото Олимпиады. Но я безумно рад и своей медали. Видимо, пока это мой результат.

В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться прям сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог.

Это постоянная работа. У всех людей есть свои проблемы, с этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично!

По поддержке Пхенчхан ничто не переплюнет! Я сейчас расскажу, а вы там запикаете. Там кричали: "***** (блин), Семен, ***** (фигачь)!" Я был в шоке, с последних рядов кричали. Сегодня все было культурнее», — заявил Елистратов Sport24.

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