Клебо прокомментировал вспышку коронавируса в сборной Норвегии

Норвежский лыжниквысказался о ситуации с коронавирусом в сборной.

Ранее стало известно, что тренер команды Арильд Монсен, а также лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг сдали положительные тесты на коронавирус. Из-за этого сборная на 4 дня перенесла вылет в Пекин на Олимпиаду.

«Последние пару дней были очень особенными, и, похоже, следующие дни будут такими же. Как многие из вас, вероятно, слышали, ковид оставил свой след в нашем тренировочном лагере в Италии.

Сейчас мы ждем новых результатов тестов и живем в полной изоляции. Мы должны принять это и сосредоточиться на Олимпийских играх.

Не стоит тратить свою энергию на то, что вы не можете изменить. Я стараюсь придерживаться этой мысли, это именно то, что нужно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь.

Мы сделали все, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», — написал Клебо в Instagram.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.