Федоров: После Кубка Первого канала у нас есть понимание, кого хотели бы пригласить в сборную России

Тренер сборной Россииотреагировал на новость о том, что Олимпиада-2022 пройдет без игроков НХЛ.

«Что касается НХЛ — то это их решение, думаю, добавить что-то тут сложно, информации достаточно много по этому поводу.

Если смотреть в сторону сборной России, то, думаю, после прошедшего в Москве Евротура недавно у нас есть понимание, кого мы бы хотели пригласить.

И, не побоюсь этого слова, есть определенный костяк игроков. Дай бог им всем здоровья и в нужный момент для сборов, надеюсь, все будут здоровы и подойдут в отличной форме.

Считаю, что турнир, конечно, будет другим. Не плохим или неинтенсивным, нет. Те, кто приедет на Олимпиаду, будет стараться выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет.

Но мы четко понимаем, что лучшие игроки пока останутся в Северной Америке и, в общем-то, будут продолжать сезон.

А те, кто поедет в сборные, постараются показать красочный яркий хоккей. Размер площадки, как я понимаю, будет североамериканский.

Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, хоккей достаточно качественный и интересный, для зрителя будет интересно. Насыщенно», — приводит слова Федорова пресс-служба СКА.