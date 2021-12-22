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    Федоров: После Кубка Первого канала у нас есть понимание, кого хотели бы пригласить в сборную России

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Тренер сборной России Сергей Федоров отреагировал на новость о том, что Олимпиада-2022 пройдет без игроков НХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Что касается НХЛ — то это их решение, думаю, добавить что-то тут сложно, информации достаточно много по этому поводу.

    Если смотреть в сторону сборной России, то, думаю, после прошедшего в Москве Евротура недавно у нас есть понимание, кого мы бы хотели пригласить.

    И, не побоюсь этого слова, есть определенный костяк игроков. Дай бог им всем здоровья и в нужный момент для сборов, надеюсь, все будут здоровы и подойдут в отличной форме.

    Считаю, что турнир, конечно, будет другим. Не плохим или неинтенсивным, нет. Те, кто приедет на Олимпиаду, будет стараться выиграть и показать свое лучшее мастерство. Противоборство будет.

    Но мы четко понимаем, что лучшие игроки пока останутся в Северной Америке и, в общем-то, будут продолжать сезон.

    А те, кто поедет в сборные, постараются показать красочный яркий хоккей. Размер площадки, как я понимаю, будет североамериканский.

    Исходя из того, что мы прошли на Кубке Первого канала, хоккей достаточно качественный и интересный, для зрителя будет интересно. Насыщенно», — приводит слова Федорова пресс-служба СКА.

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