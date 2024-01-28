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    «Денвер» выиграл у «Филадельфии», «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Джеймса

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    «Денвер» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» — 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17).

    Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов. Еще 23 очка хозяевам принес Джамал Мюррэй.

    У гостей самым результативным стал Пол Рид, набравший 30 очков.

    Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустил матч из-за травмы.

    «Филадельфия» проиграла второй матч подряд после серии из шести побед.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл на выезде у «Голден Стэйт» — 145:144 ОТ (33:30, 35:33, 23:36, 27:19, 12:12, 15:14).

    Лучшим в этом матче был лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 36 очков, 20 подборов и 12 передач. Энтони Дэвис к 29 очкам добавил 13 подборов. Еще 28 очков гостям принес Д’Анджело Расселл.

    Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 46 очков.

    «Голден Стэйт» проиграл четыре из пяти последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Денвер» — «Филадельфия» 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)

    «Бруклин» — «Хьюстон» 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)

    «Бостон» — «Клипперс» 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)

    «Шарлотт» — «Юта» 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)

    «Милуоки» — «Нью-Орлеан» 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30)

    «Сан-Антонио» — «Миннесота» 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)

    «Голден Стэйт» — «Лейкерс» 144:145 OT (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 12:12, 14:15)

    «Даллас» — «Сакраменто» 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)

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