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    «Лейкерс» выиграли у «Чикаго», «Нью-Йорк» разгромил «Денвер»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Чикаго» — 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39).

    Одним из лучших в составе калифорнийской команды был Д’Анджело Расселл, набравший 29 очков.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 25 очкам добавил 12 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

    У гостей 32 очка набрал Демар Дерозан, в активе которого также 10 передач.

    «Нью-Йорк» разгромил на своей площадке «Денвер» -122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18).

    Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби набрал 26 очков. Еще 21 очко хозяевам принес Джейлен Брансон.

    Лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 31 очко и сделал 11 подборов.

    «Нью-Йорк» продлил победную серию до пяти матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон» — «Юта» 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

    «Индиана» — «Филадельфия» 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

    «Бруклин» — «Миннесота» 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

    «Нью-Йорк» — «Денвер» 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

    «Майами» — «Бостон» 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто» 133:134 (32:40, 40:35, 29:29, 32:30)

    «Лейкерс» — «Чикаго» 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)

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