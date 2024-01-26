«Лейкерс» выиграли у «Чикаго», «Нью-Йорк» разгромил «Денвер»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Энтони Дэвис Фото: twitter.com/Lakers

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Чикаго» — 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39).

Одним из лучших в составе калифорнийской команды был Д’Анджело Расселл, набравший 29 очков.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 25 очкам добавил 12 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

У гостей 32 очка набрал Демар Дерозан, в активе которого также 10 передач.

«Нью-Йорк» разгромил на своей площадке «Денвер» -122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18).

Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби набрал 26 очков. Еще 21 очко хозяевам принес Джейлен Брансон.

Лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 31 очко и сделал 11 подборов.

«Нью-Йорк» продлил победную серию до пяти матчей.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Юта» 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

«Индиана» — «Филадельфия» 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

«Бруклин» — «Миннесота» 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

«Нью-Йорк» — «Денвер» 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

«Майами» — «Бостон» 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» 133:134 (32:40, 40:35, 29:29, 32:30)

«Лейкерс» — «Чикаго» 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)