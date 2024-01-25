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    Тренер «Руны»: Впервые я чувствую стыд с момента, как приехал сюда

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит Руна
    Главный тренер московской «Руны» Эртугрул Эрдоган прокомментировал поражение в матче c «Зенитом» (62:93).

    Эртугрул Эрдоган
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    Эртугрул Эрдоган

    «Не знаю, что сказать. Мы играли против больших парней, на паркете запретили играть детям. Они просто научили нас сегодня баскетболу. Мы просто взяли автобус, чтобы поехать по Санкт-Петербургу и посмотреть, как они играют в баскетбол. Не знаю, что еще сказать.

    Впервые я чувствую стыд с момента, как приехал сюда. Прошу прощения у болельщиков, потому что мы не выглядели как команда, а выглядели как сборище игроков, которые приехали сюда дурачиться. Я очень, очень расстроен. "Зенит" заслужил победу с первой до последней секунды, плюс, они научили нас играть в баскетбол», — приводит слова Эрдогана официальный сайт Единой лиги.

    Для «Зенита» эта победа стала 17-й в 24 матчах чемпионата. «Руна» же потерпела 11-е поражение в 24 играх.

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