Тренер «Руны»: Впервые я чувствую стыд с момента, как приехал сюда

Главный тренер московскойпрокомментировал поражение в матче c(62:93).

«Не знаю, что сказать. Мы играли против больших парней, на паркете запретили играть детям. Они просто научили нас сегодня баскетболу. Мы просто взяли автобус, чтобы поехать по Санкт-Петербургу и посмотреть, как они играют в баскетбол. Не знаю, что еще сказать.

Впервые я чувствую стыд с момента, как приехал сюда. Прошу прощения у болельщиков, потому что мы не выглядели как команда, а выглядели как сборище игроков, которые приехали сюда дурачиться. Я очень, очень расстроен. "Зенит" заслужил победу с первой до последней секунды, плюс, они научили нас играть в баскетбол», — приводит слова Эрдогана официальный сайт Единой лиги.

Для «Зенита» эта победа стала 17-й в 24 матчах чемпионата. «Руна» же потерпела 11-е поражение в 24 играх.