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    Швед: Самое большое препятствие при переходе в «Црвену Звезду» — это выездные матчи и мой российский паспорт

    Баскетбол Евролига Лига ВТБ
    Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал о том, почему у него не получилось перебраться в «Црвену Звезду».

    Алексей Швед
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    Алексей Швед

    «Мы общались с агентом и рассмотрели все возможные варианты. Большая часть предложений была из Европы и Китая. Мы разговаривали с представителями "Црвены Звезды". Наши переговоры продолжались примерно месяц. Лично мне нравился этот вариант, я видел, что там качественный подбор игроков, а ещё там был тренер Душко Иванович, которого я очень ценю и люблю как человека. Я правда хотел подписать контракт. Я был полностью готов и сказал об этом людям в клубе.

    Мне ответили, что нужно немного подождать. Спустя целый месяц, я им ещё раз сообщил, что готов приехать и помочь. Но мне сказали, что есть проблемы. Объяснили, что самое большое препятствие — это выездные матчи и мой российский паспорт. Например, я бы не смог играть в Литве. Видимо, в конечном итоге этот фактор и стал решающим. Мне нравится Сербия и Белград, у меня много друзей там, я также знаю, что болельщики меня уважают, но такова жизнь. Теперь надо просто идти дальше», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.

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