42 очка Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Вашингтон»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 142:129.

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 13 подборов.

У «Уизардс» больше всех набрал Джордан Пул — 30 очков.

«Милуоки» с 10 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Вашингтон» с двумя победами — на предпоследней строчке.

В других матчах «Денвер» обыграл «Детройт» (107:103), «Бостон» в овертайме обыграл «Шарлотт» (118:121), а «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Сан-Антонио» (124:99).