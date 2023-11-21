42 очка Адетокунбо помогли «Милуоки» победить «Вашингтон»

Яннис Адетокунбо Фото: globallookpress.com
Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 13 подборов.
У «Уизардс» больше всех набрал Джордан Пул — 30 очков.
«Милуоки» с 10 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Вашингтон» с двумя победами — на предпоследней строчке.
В других матчах «Денвер» обыграл «Детройт» (107:103), «Бостон» в овертайме обыграл «Шарлотт» (118:121), а «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Сан-Антонио» (124:99).