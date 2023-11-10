54 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Индианой»

переигралав матче регулярного чемпионата НБА — 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30).

Самым результативным в составе победителей был Тайриз Халибертон, набравший 29 очков. Беннедикт Матурин отметился дабл-даблом из 26 очков и 11 подборов.

У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — дабл-дабл из 54 очков и 12 подборов.

Отметим, что «Пэйсерс» одержали третью победу подряд.

«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла на выезде «Орландо» со счетом 120:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 41 очко, пять подборов и восемь результативных передач.

Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Джейлен Саггс. На его счету 21 очко, семь перехватов, три подбора и одна передача.

«Атланта» с пятью победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Орландо» с четырьмя победами — на седьмой строчке.