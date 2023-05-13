Райкович: Это была самая тяжелая игра в серии

Главный тренерпрокомментировал победу над(77:72) в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что это была самая тяжелая игра в серии. "Зенит" боролся как мог, даже после нашего лидерства в третьей четверти они вернулись в этот матч. Для нас все выглядело плохо, но, думаю, в концовке характер моих игроков все же взял свое.

Мы сегодня попали несколько важных, тяжелых бросков в концовке, и нам это помогло», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.