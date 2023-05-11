«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» обыграл «Майами»

на своей площадке обыгралв пятом матче серии второго раунда плей‑офф НБА со счетом 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24).

Самым результативным игроком матча стал лидер победителей Стефен Карри, который набрал 27 очков. У гостей Леброн Джеймс завершил встречу с 25 очками в активе.

«Лейкерс» в серии до четырех побед ведут со счетом 3–2. Пятый матч противостояния запланирована на 12 мая.

«Нью‑Йорк» победил «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 35:27, 28:29).

Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Майами» ведет в серии со счетом 3–2. Следующий матч должен пройти 12 мая.