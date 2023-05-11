ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    «Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» обыграл «Майами»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Майами Хит
    «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Лейкерс» в пятом матче серии второго раунда плей‑офф НБА со счетом 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24).

    Стефен Карри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефен Карри

    Самым результативным игроком матча стал лидер победителей Стефен Карри, который набрал 27 очков. У гостей Леброн Джеймс завершил встречу с 25 очками в активе.

    «Лейкерс» в серии до четырех побед ведут со счетом 3–2. Пятый матч противостояния запланирована на 12 мая.

    «Нью‑Йорк» победил «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 35:27, 28:29).

    Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Майами» ведет в серии со счетом 3–2. Следующий матч должен пройти 12 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Устроит ли «Вест Хэм» горячий приём сопернику?
  • «Вест Хэм» — АЗ. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •