«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» обыграл «Майами»

Стефен Карри Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал лидер победителей Стефен Карри, который набрал 27 очков. У гостей Леброн Джеймс завершил встречу с 25 очками в активе.
«Лейкерс» в серии до четырех побед ведут со счетом 3–2. Пятый матч противостояния запланирована на 12 мая.
«Нью‑Йорк» победил «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 35:27, 28:29).
Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Майами» ведет в серии со счетом 3–2. Следующий матч должен пройти 12 мая.