«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» и вышли вперед в серии

на своей площадке выиграли ув третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29).

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 25 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 21 очко.

Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 23 очками в активе.

«Лейкерс» ведут в серии со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния запланирована на 9 мая.

«Майами» победил «Нью-Йорк» — 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16).

Самым результативным в составе победителей был Джимми Батлер, набравший 28 очков. У «Никс» больше всех набрал Джейлен Брансон — 20 очков.

«Майами» повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 9 мая.