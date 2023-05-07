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    «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» и вышли вперед в серии

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Нью-Йорк Никс
    «Лейкерс» на своей площадке выиграли у «Голден Стэйт» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29).

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    Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 25 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 21 очко.

    Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 23 очками в активе.

    «Лейкерс» ведут в серии со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния запланирована на 9 мая.

    «Майами» победил «Нью-Йорк» — 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16).

    Самым результативным в составе победителей был Джимми Батлер, набравший 28 очков. У «Никс» больше всех набрал Джейлен Брансон — 20 очков.

    «Майами» повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 9 мая.

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