«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» и вышли вперед в серии

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Энтони Дэвис — 25 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс набрал 21 очко.
Лидер гостей Стефен Карри завершил встречу с 23 очками в активе.
«Лейкерс» ведут в серии со счетом 2-1. Четвертый матч противостояния запланирована на 9 мая.
«Майами» победил «Нью-Йорк» — 105:86 (29:21, 29:23, 29:26, 18:16).
Самым результативным в составе победителей был Джимми Батлер, набравший 28 очков. У «Никс» больше всех набрал Джейлен Брансон — 20 очков.
«Майами» повел в серии со счетом 2-1. Следующий матч состоится 9 мая.