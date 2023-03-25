«Милуоки» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» выиграл у «Филадельфии»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Милуоки» одержал выездную победу над «Ютой» со счетом 144:116 (40:25, 32:33, 43:27, 29:31).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Еще 25 очков гостям принес Грэйсон Аллен.

У «Юты» выделялся итальянец Симоне Фонтеккьо, набравший 26 очков.

«Милуоки» выиграл пять из шести последних матчей.

«Голден Стэйт» выиграл на своей площадке у «Филадельфии» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24).

В составе хозяев одним из лучших был Стефен Карри, в активе которого 29 очков. Джордан Пул набрал 33 очка.

Камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид к 49 очкам добавил 9 подборов и 8 передач.

«Голден Стэйт» продлил победную серию до трех матчей.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Даллас» — «Шарлотт» — 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

«Мемфис» — «Хьюстон» — 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

«Бостон» — «Индиана» — 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

«Торонто» — «Детройт» — 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

«Юта» — «Милуоки» — 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

«Лейкерс» — «Оклахома» — 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)

«Сакраменто» — «Финикс» — 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

«Портленд» — «Чикаго» — 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)