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    «Милуоки» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» выиграл у «Филадельфии»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Голден Стэйт» продлил победную серию до трех матчей
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    «Голден Стэйт» продлил победную серию до трех матчей

    В одном из матчей «Милуоки» одержал выездную победу над «Ютой» со счетом 144:116 (40:25, 32:33, 43:27, 29:31).

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. Еще 25 очков гостям принес Грэйсон Аллен.

    У «Юты» выделялся итальянец Симоне Фонтеккьо, набравший 26 очков.

    «Милуоки» выиграл пять из шести последних матчей.

    «Голден Стэйт» выиграл на своей площадке у «Филадельфии» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24).

    В составе хозяев одним из лучших был Стефен Карри, в активе которого 29 очков. Джордан Пул набрал 33 очка.

    Камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид к 49 очкам добавил 9 подборов и 8 передач.

    «Голден Стэйт» продлил победную серию до трех матчей.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Даллас» — «Шарлотт» — 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

    «Мемфис» — «Хьюстон» — 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

    «Бостон» — «Индиана» — 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

    «Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

    «Торонто» — «Детройт» — 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

    «Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 120:112 (23:27, 32:26, 24:35, 41:24)

    «Юта» — «Милуоки» — 116:144 (25:40, 33:32, 27:43, 31:29)

    «Лейкерс» — «Оклахома» — 116:111 (41:25, 33:41, 19:26, 23:19)

    «Сакраменто» — «Финикс» — 135:127 (24:30, 32:37, 45:26, 34:34)

    «Портленд» — «Чикаго» — 96:124 (26:26, 19:35, 27:33, 24:30)

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