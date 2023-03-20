«Торонто» уступил «Милуоки», «Лейкерс» выиграли у «Орландо»

победилв домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:111 (33:29, 25:27, 31:39, 29:16).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 13 подборов и 10 передач. В активе Джру Холидэя 26 очков, Криса Миддлтона — 22.

У гостей больше всех набрал Фред Ванвлит — дабл-дабл из 23 очков и 11 передач.

«Лейкерс» на своей площадке обыграли «Орландо» — 111:105 (28:25, 31:24, 25:32, 27:24).

У победителей Остин Ривз набрал 35 очков. Энтони Дэвис заработал дабл-дабл — 15 очков и 11 подборов. Немецкий форвард гостей Франц Вагнер набрал 21 очко.

«Лос-Анджелес» прервал серию из двух поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада» (35 побед в 72 матчах). «Орландо» — на 13-й строчке «Востока» (29 побед в 72 матчах).

Другие результаты дня:

«Портленд» — «Клипперс» — 102:117 (30:36, 25:23, 28:34, 19:24)

«Детройт» — «Майами» — 100:112 (29:26, 18:26, 34:22, 19:38)

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 107:117 (28:38, 16:26, 34:28, 29:25)

«Оклахома» — «Финикс» — 124:120 (25:31, 32:38, 33:27, 34:24)

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 126:118 (34:40, 27:43, 39:20, 26:15)

«Бруклин» — «Денвер» — 102:108 (21:33, 27:30, 23:28, 31:17)