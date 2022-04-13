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    «Миннесота» и «Бруклин» вышли в плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс
    «Миннесота» победила «Лос-Анджелес Клипперс» в матче плей-ин Западной конференции НБА — 109:105.

    Кайри Ирвинг
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    Кайри Ирвинг

    Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, набравший 30 очков, еще 29 — у Д`Анджело Расселла. У проигравших 34 очка заработал Пол Джордж.

    Таким образом, «Тимбервулвз» вышли в плей-офф НБА, где в первом раунде сыграют против «Мемфиса».

    «Клипперс» разыграют последнюю путевку в плей-офф от Запада с победителем матча «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио».

    В плей-офф Восточной конференции вышел и «Бруклин», переиграв «Кливленд» со счетом 115:108.

    Самым результативным у победителей стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. У Кевина Дюранта 25 очков и 11 передач. В составе проигравших 34 очка набрал Дариус Гарланд.

    В первом раунде плей-офф «Нетс» сыграют против «Бостона».

    «Кавальерс» разыграют последнюю путевку в плей-офф от Востока с победителем матча «Атланта» — «Шарлотт».

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