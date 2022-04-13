«Миннесота» и «Бруклин» вышли в плей-офф НБА

победилав матче плей-ин Западной конференции НБА — 109:105.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, набравший 30 очков, еще 29 — у Д`Анджело Расселла. У проигравших 34 очка заработал Пол Джордж.

Таким образом, «Тимбервулвз» вышли в плей-офф НБА, где в первом раунде сыграют против «Мемфиса».

«Клипперс» разыграют последнюю путевку в плей-офф от Запада с победителем матча «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио».

В плей-офф Восточной конференции вышел и «Бруклин», переиграв «Кливленд» со счетом 115:108.

Самым результативным у победителей стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 передач. У Кевина Дюранта 25 очков и 11 передач. В составе проигравших 34 очка набрал Дариус Гарланд.

В первом раунде плей-офф «Нетс» сыграют против «Бостона».

«Кавальерс» разыграют последнюю путевку в плей-офф от Востока с победителем матча «Атланта» — «Шарлотт».