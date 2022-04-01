Сборная Италии по баскетболу отказывается играть с россиянами в отборе Кубка мира

не хочет проводить матч квалификациипротивсообщает пресс-служба Федерации баскетбола Италии (FIP).

Встреча группы H должна состояться 1 июля в Италии.

Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от соревнований под эгидой организации из-за ситуации в Украине.

«Международная федерация баскетбола решила взять паузу до мая, чтобы определиться с дальнейшими мерами против России.

Я очень разочарован, и я не думал, что все зайдет так далеко. Недостаточно того, что почти все международные федерации исключили Россию из соревнований.

Не хватило даже рекомендации МОК, явно ошибочно принятой за "лекцию". Я не вижу, что может измениться до мая.

Понятно, что спортсмены не несут никакой ответственности за происходящее. FIP решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда против сборной России.

Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии», — цитирует главу FIP Джованни Петруччи Sportbox.

Сборная России лидирует в группе, набрав шесть очков в трех матчах. Далее следуют команды Италии и Исландии (по шесть очков в четырех играх), замыкает таблицу группы команда Нидерландов (три очка в трех матчах).

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее призвал международные федерации не приглашать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации в Украине.