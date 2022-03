Стали известны победители в номинации «лучшие игроки недели» в регулярном чемпионате НБА.

В группе Запада всех опередил защитник «Далласа» Лука Дончич. В трех из четырех игр недели он в среднем набирал за игру по 30,5 очка, 11,0 подбора и 6,3 передачи.

На Востоке всех опередил форвард «Бруклина» Кевин Дюрант. У него 3 матча, 30,7 очка, 7,7 подбора и 7,7 передачи.

NBA Players of the Week for Week 21.

West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/zQAd5PDmDB