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    Российский игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Италии

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Евролига Виртус
    28-летний центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой стал трансферной целью итальянского клуба «Виртус».

    Джоэль Боломбой
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    Джоэль Боломбой

    Об этом на своей официальной странице в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщил обозреватель Лука Д'Алессандро.

    Ранее сообщалось, что Джоэл временно покинул расположение армейцев.

    В нынешнем сезоне Евролиги Боломбой принял участие в 22 матчах, в которых в среднем забивал 6,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 0,3 результативные передачи. В розыгрыше Единой лиги ВТБ центровой сыграл в 13 матчах, в среднем набирая 7,1 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая результативные 0,3 передачи.

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