Российский игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Италии

28-летний центровой московского ЦСКАстал трансферной целью итальянского клуба «Виртус».

Об этом на своей официальной странице в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщил обозреватель Лука Д'Алессандро.

Joel Bolomboy, who is about to expire his contract with Cska Moscow, would be a goal of Virtus Segafredo Bologna. According @Gazzetta_it — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) March 5, 2022

Ранее сообщалось, что Джоэл временно покинул расположение армейцев.

В нынешнем сезоне Евролиги Боломбой принял участие в 22 матчах, в которых в среднем забивал 6,1 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 0,3 результативные передачи. В розыгрыше Единой лиги ВТБ центровой сыграл в 13 матчах, в среднем набирая 7,1 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая результативные 0,3 передачи.