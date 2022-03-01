Лига ВТБ продолжит чемпионат-2021/22

объявила, что чемпионат-2021/22 продолжится.

Регулярный сезон возобновится 5 марта, когда «Енисей» примет «Локомотив-Кубань». 6 марта «Зенит» сыграет с «Пармой», а УНИКС — с «Цмоки-Минском», 7 марта состоится матч «Автодор» — ЦСКА.

«В данный момент Лига работает с клубами над оптимизацией расписания.

Состав участников Лиги покинул "Калев" и в соответствии с регламентом чемпионата все прошедшие матчи с участием эстонской команды аннулированы.

Польская "Зелена Гура" на данный момент приостановила участие в чемпионате, ближайшие три матча команды перенесены (против "Нижнего Новгорода", "Енисея" и "Пармы".

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трех побед», — говорится в заявлении Лиги.

По информации источника, в плей-офф выйдут команды, занявшие первые восемь мест в турнирной таблице. На стадии плей-офф коллективы сыграют в сериях до трех побед.

Отметим, что Банк ВТБ попал под санкции Европейского союза.