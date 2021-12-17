«Индиана» одолела «Детройт», «Бруклин» выиграл у «Филадельфии»

Кевин Дюрант Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Индианы» Карис ЛеВерт, набравший 31 очко.
«Индиана» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Детройт» — 15-й.
В другой встрече «Бруклин» победил «Филадельфию» со счетом 114:105. Больше всех набрал форвард «Нетс» Кевин Дюрант — 34 очка.
«Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — на 10-м месте.
Также «Нью-Йорк» победил «Хьюстон» со счетом 116:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Иммануэл Куикли, набравший 24 очка.