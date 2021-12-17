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    «Индиана» одолела «Детройт», «Бруклин» выиграл у «Филадельфии»

    Баскетбол НБА Индиана Пэйсерс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Нью-Йорк Никс
    «Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Детройт» со счетом 122:113.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Индианы» Карис ЛеВерт, набравший 31 очко.

    «Индиана» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, «Детройт» — 15-й.

    В другой встрече «Бруклин» победил «Филадельфию» со счетом 114:105. Больше всех набрал форвард «Нетс» Кевин Дюрант — 34 очка.

    «Бруклин» лидирует в таблице Восточной конференции, «Филадельфия» — на 10-м месте.

    Также «Нью-Йорк» победил «Хьюстон» со счетом 116:103.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Иммануэл Куикли, набравший 24 очка.

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