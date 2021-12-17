«Индиана» одолела «Детройт», «Бруклин» выиграл у «Филадельфии»

«ПСЖ» остановит «Реал», «Вильярреал» пройдет «Ювентус», «Бенфика» удивит «Аякс» и еще пять бодрых прогнозов на плей-офф ЛЧ

В плей-офф Лиги чемпионов, как обычно, не обойдется без сенсаций