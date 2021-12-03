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    Тренер УНИКСа: Игра могла повернуться в любую сторону, но фортуна улыбнулась «Олимпиакосу»

    Баскетбол УНИКС Евролига Олимпиакос
    Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (84:87 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

    Велимир Перасович
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    Велимир Перасович

    «Как мы и ожидали, игра получилась тяжелой. Мы хорошо начали встречу.

    Но в конце первой четверти и в дебюте второго периода слабо защищались, позволив соперникам догнать нас. Далее последовали качели.

    Решающим оказалось начало овертайма, когда нам никак не удавалось забить. Обе команды применяли схожую систему защиты с постоянными сменами. Они атаковали нас внутрь.

    У них очень опытные игроки, которые находили возможность отдать передачу в последнюю секунду, чтобы получить преимущество. Вот откуда получилось их преимущество в 10 ассистов.

    Игра могла повернуться в любую сторону, но, к сожалению, сегодня фортуна улыбнулась "Олимпиакосу".

    Мы показали плохой процент реализации двухочковых бросков, но держались за счет дальних попыток. Когда мы не попадали из-за дуги, то испытывали проблемы.

    Нам не удавалось отдать передачу внутрь, чтобы набрать легкие очки. Мы смазали несколько своих бросков, даже из удобных ситуаций.

    Они забрасывали двухочковые с процентом 64, а мы — только 45%, что и стало определяющим фактором», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКС.

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