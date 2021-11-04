«Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Чикаго» уступил «Филадельфии»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25).

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко.

Лучшей результативностью в составе гостей отличился Майлс Бриджес, набрав 32 очка. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

«Уорриоз» одержали третью победу подряд. «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд.

В другой игре дня «Филадельфия» на своем паркете нанесла поражение «Чикаго» — 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26).

Самым результативным в составе победителей был Сет Карри, набравший 22 очка. Еще по 18 очков принесли Джоэл Эмбиид и Жорж Ньянг.

У «Буллз» больше всех набрал Демар Дерозан — дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. В активе Зака Лавина 27 очков.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Торонто» — 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)

«Кливленд» — «Портленд» — 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)

«Орландо» — «Бостон» — 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)

«Бруклин» — «Атланта» — 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)

«Миннесота» — «Клипперс» — 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)

«Мемфис» — «Денвер» — 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)