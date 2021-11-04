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    «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Чикаго» уступил «Филадельфии»

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    «Голден Стэйт» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25).

    Демар Дерозан
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    Демар Дерозан

    Самым результативным в составе победителей стал Джордан Пул, который записал в свой актив 31 очко.

    Лучшей результативностью в составе гостей отличился Майлс Бриджес, набрав 32 очка. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

    «Уорриоз» одержали третью победу подряд. «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд.

    В другой игре дня «Филадельфия» на своем паркете нанесла поражение «Чикаго» — 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26).

    Самым результативным в составе победителей был Сет Карри, набравший 22 очка. Еще по 18 очков принесли Джоэл Эмбиид и Жорж Ньянг.

    У «Буллз» больше всех набрал Демар Дерозан — дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. В активе Зака Лавина 27 очков.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Торонто» — 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)
    «Индиана» — «Нью-Йорк» — 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)
    «Кливленд» — «Портленд» — 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)
    «Орландо» — «Бостон» — 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)
    «Бруклин» — «Атланта» — 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)
    «Миннесота» — «Клипперс» — 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)
    «Мемфис» — «Денвер» — 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)
    «Сан-Антонио» — «Даллас» — 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)

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