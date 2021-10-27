ЦСКА прервал 4-матчевую серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу

Московскийв выездном матче регулярного чемпионата Евролиги уступил французскомусо счетом 68:70.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Дэниел Хэккетт, набравший 16 очков (2 подбора, 2 передачи).

У французской команды больше всего очков набрал Эли Окобо — 14.

ЦСКА прервал свою 4-матчевую серию побед в Евролиге. Команда Димитриса Итудиса идет на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков в 6 матчах. АСВЕЛ занимает 5-ю позицию с такими же показателями.

В следующем матче москвичи 29 октября сыграют в гостях против «Монако», АСВЕЛ в этот же день встретится с «Панатинаикосом» в Греции.