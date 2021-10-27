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    ЦСКА прервал 4-матчевую серию побед в Евролиге, проиграв АСВЕЛу

    Баскетбол Евролига ЦСКА
    Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги уступил французскому АСВЕЛу со счетом 68:70.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Дэниел Хэккетт, набравший 16 очков (2 подбора, 2 передачи).

    У французской команды больше всего очков набрал Эли Окобо — 14.

    ЦСКА прервал свою 4-матчевую серию побед в Евролиге. Команда Димитриса Итудиса идет на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков в 6 матчах. АСВЕЛ занимает 5-ю позицию с такими же показателями.

    В следующем матче москвичи 29 октября сыграют в гостях против «Монако», АСВЕЛ в этот же день встретится с «Панатинаикосом» в Греции.

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