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    «Нью-Йорк» переиграл «Бостон», «Юта» победила «Оклахому»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Мемфис Гриззлиз Кливленд Кавальерс Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз Филадельфия Сиксерс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Детройт Пистонс Чикаго Буллз
    В регулярном чемпионате НБА на старте сезона «Нью-Йорк» дома во втором овертайме сумел одержать победу над «Бостон» со счетом 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6).

    Джейлен Браун
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    Джейлен Браун

    В составе победителей лучшими на паркете стали Джулиус Рэндл (35 очков, 9 передач и 8 подборов), Эван Фурнье (32 очка) и Ар Джей Барретт (19 очков).

    У «Селтикс» наиболее результативными в матче были Джейлен Браун (46 очков и 9 подборов), Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов) и Роберт Уильямс (16 очков и 10 подборов).

    В другой игре дня «Юта» обыграла «Оклахому» со счетом 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Боян Богданович, который набрал 22 очка. Отметим, что центровой «Юты» Руди Гобер набрал 16 очков и сделал 21 подбор.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Чикаго» — 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)
    «Шарлотт» — «Индиана» — 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)
    «Торонто» — «Вашингтон» — 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)
    «Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)
    «Миннесота» — «Хьюстон» — 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)
    «Мемфис» — «Кливленд» — 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)
    «Сан-Антонио» — «Орландо» — 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)
    «Портленд» — «Сакраменто» — 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)
    «Финикс» — «Денвер» — 98:110 (17:26, 41:25, 24:34, 16:25)

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