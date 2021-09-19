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    Итудис: У ЦСКА были хорошие и плохие отрезки в матче с «Локо»

    Баскетбол ЦСКА Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис проанализировал полуфинальный матч Суперкубка Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (91:78).

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Очевидно, у нас были хорошие и плохие отрезки в матче. Хорошо начали встречу, доминировали, хорошо играли в защите, набирали очки и хорошо создавали.

    После этого резко сдали в защите, играли очень плохо, во второй четверти позволили им набрать 27 очков, при том что "Локо" играл в неполном составе, многие игроки пропускали матч из-за травмы.

    Хорошо начали третью четверть и до конца контролировали игру с точки зрения результата. Что касается качества игры, очевидно, что в некоторых ситуациях у нас "не было ног", свежести.

    Но это предсезонка, мы под нагрузкой, поэтому пытались распределить время. Поздравляю команду с победой», — передает слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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