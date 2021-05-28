Итудис: В первой половине мы слишком опасались соперника

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение команды отв полуфинале Евролиги.

Московский клуб сократил отставание с «-21» до «-1», но проиграл — 86:89.

«В первой половине мы слишком опасались соперника. Это хороший клуб, но мы играли слишком осторожно. В итоге все решили детали.

В концовке Хиллиард исполнил не лучший бросок — это очевидно, я не буду комментировать этот момент.

Был ключевой момент матча, команда проявила характер, смогла вернуться в игру.

В конце был плохой бросок, кажется, у нас было 14 секунд на атаку, и можно было найти лучше позицию для броска, но игрок так почувствовал», — цитирует Итудиса ТАСС.