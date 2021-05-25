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    Паскуаль: ЦСКА показал невероятный баскетбол

    Баскетбол Зенит ЦСКА Лига ВТБ
    Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в полуфинале Единой Лиги ВТБ.

    Хави Паскуаль
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    Хави Паскуаль

    ЦСКА победил «Зенит» 3-1 в серии и вышел в финал Лиги ВТБ, который состоится в июне. Соперником московского клуба будет казанский УНИКС.

    «Поздравляю ЦСКА. Они провели отличный плей-офф. Мы играли на пределе наших возможностей.

    Мы сделали всё, что могли сделать на площадке. ЦСКА показал невероятный баскетбол: они были эффективны во всех ситуациях, на всех позициях.

    Я хочу пожелать им удачи и в "Финале четырёх". Я считаю, что сейчас они переживают очень хороший момент для участия в этом турнире.

    Если говорить о матче, то мы были в игре почти на протяжении первых тридцати минут, но в конце третьей четверти мы не забросили два броска из-под кольца, а также пропустили подбор в нападении.

    ЦСКА воспользовался ситуацией, набрал преимущество в 9 очков и убил наши возможности, так как в последней четверти было невероятно сложно вернуться в игру.

    В последние минуты мы старались показать уважение к сезону, к нашему оппоненту, мы боролись до последних секунд.

    Мы заканчиваем здесь отличный сезон. Могу сказать, что я не верю в удачу, но, глядя на наш сезон, могу сказать, что в целом нам не всегда везло», — приводит слова тренера пресс-служба лиги.

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