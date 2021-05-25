Паскуаль: ЦСКА показал невероятный баскетбол

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение отв полуфинале Единой Лиги ВТБ.

ЦСКА победил «Зенит» 3-1 в серии и вышел в финал Лиги ВТБ, который состоится в июне. Соперником московского клуба будет казанский УНИКС.

«Поздравляю ЦСКА. Они провели отличный плей-офф. Мы играли на пределе наших возможностей.

Мы сделали всё, что могли сделать на площадке. ЦСКА показал невероятный баскетбол: они были эффективны во всех ситуациях, на всех позициях.

Я хочу пожелать им удачи и в "Финале четырёх". Я считаю, что сейчас они переживают очень хороший момент для участия в этом турнире.

Если говорить о матче, то мы были в игре почти на протяжении первых тридцати минут, но в конце третьей четверти мы не забросили два броска из-под кольца, а также пропустили подбор в нападении.

ЦСКА воспользовался ситуацией, набрал преимущество в 9 очков и убил наши возможности, так как в последней четверти было невероятно сложно вернуться в игру.

В последние минуты мы старались показать уважение к сезону, к нашему оппоненту, мы боролись до последних секунд.

Мы заканчиваем здесь отличный сезон. Могу сказать, что я не верю в удачу, но, глядя на наш сезон, могу сказать, что в целом нам не всегда везло», — приводит слова тренера пресс-служба лиги.