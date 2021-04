«Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день.

«Денвер» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:94 (31:20, 31:29, 19:21, 20:24).

Одним из лучших в составе «Денвера» был Джамал Маррей, набравший 23 очка. Сербский центровой Никола Йокич к 14 очкам добавил 7 подборов и 7 передач.

У хозяев дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Кавай Леонард.

Strong night from each @nuggets starter as they win their 4th in a row! 🗻 @BeMore27 : 23 PTS, 8 REB 🗻 MPJ: 20 PTS (7-11 FGM), 2 BLK 🗻 @WillTheThrillB5 : 19 PTS 🗻 Jokic: 14 PTS, 7 REB, 7 AST 🗻 @Double0AG : 14 PTS, 6 AST, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/YKFlNrVQae

«Бруклин» выиграл на своей площадке у «Шарлотт» со счетом 111:89 (32:11, 36:37, 24:17, 19:24).

В составе победителе выделялся Джефф Грин, в активе которого 21 очко и 8 подборов. Кайри Ирвинг отметился 15 очками, 11 подборами и 8 передачами.

В этой встрече за «Бруклин» впервые сыграл Ламаркус Олдридж, который собрал коллекцию из 11 очков, 9 подборов и 6 передач.

«Бруклин» продолжает возглавлять Восточную конференцию.

Результаты остальных матчей

«Детройт» — «Вашингтон» 120:91 (32:22, 31:22, 24:24, 33:23)

«Кливленд» — «Филадельфия» 94:114 (31:31, 25:27, 17:27, 21:29)

«Майами» — «Голден Стэйт» 116:109 (23:24, 36:30, 27:27, 30:28)

«Нью-Орлеан» — «Орландо» 110:115 OT (26:27, 19:25, 31:19, 25:30, 9:14)

«Сан-Антонио» — «Атланта» 129:134 OT (22:32, 26:22, 32:30, 30:26, 9:9, 10:15)

The NBA standings through April 1st!

➡️ Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/eUPBf25iaY