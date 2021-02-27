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    «Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Енисея»

    Баскетбол Лига ВТБ Локомотив-Кубань Енисей УНИКС Нижний Новгород
    «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 100:98 (24:29, 30:14, 20:19, 26:36).

    Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 27 очков. В составе гостей 21 очко набрал Дастин Хог.

    В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место (11 побед, 6 поражений), а «Енисей» — 11-е (4 победы, 12 поражений).

    В другом матче УНИКС у себя дома переиграл «Нижний Новгород» — 87:56 (24:3, 18:21, 24:12, 21:20).

    УНИКС занимает второе место (14 побед, 4 поражения), а «Нижний Новгород» — шестое (8 побед, 7 поражений).

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