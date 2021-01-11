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    «Хьюстон» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» победил «Торонто»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Нью-Йорк Никс Денвер Наггетс Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Юта Джаз Детройт Пистонс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке проиграл «Лейкерс» со счетом 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32).

    «Хьюстон» — «Лейкерс»
    «Хьюстон» — «Лейкерс»

    Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача. Леброн Джеймс стал вторым по результативности игроком «Лос-Анджелеса», набрав 18 очков и совершив по 7 подборов и передач.

    Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд — 23 очка, 3 подбора и 1 передача. Был близок к дабл-даблу защитник Джеймс Харден (20 очков, 6 подборов и 9 передач).

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал пять побед в шести последних играх, «Хьюстон» уступил в трех из четырех последних встреч.

    В еще оном поединке дня «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» — 106:105 (31:24, 30:27, 26:21, 19:33).

    Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 17 очков. Стефен Карри заработал лишь 11 баллов при ужасной реализации с игры 2 из 16 (в том числе 1 из 10 трехочковых).

    У проигравших 25 очков и 11 подборов заработал Паскаль Сиакам, еще 21 очко набрал Фред Ванвлит.

    «Рэпторс» потерпели четвертое поражение в пяти матчах. «Уорриорз» выиграл четыре из последних пяти встреч.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Юта» 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)
    «Клипперс» — «Чикаго» 130:127 (22:31, 30:28, 42:35, 36:33)
    «Бруклин» — «Оклахома-Сити» 116:129 (41:29, 22:28, 18:37, 35:35)
    «Нью-Йорк» — «Денвер» 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)
    «Миннесота» — «Сан-Антонио» 96:88 (25:22, 19:27, 22:20, 30:19)

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