«Хьюстон» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» победил «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке проигралсо счетом 102:120 (21:25, 25:40, 29:23, 27:32).

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внес форвард Энтони Дэвис, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 1 передача. Леброн Джеймс стал вторым по результативности игроком «Лос-Анджелеса», набрав 18 очков и совершив по 7 подборов и передач.

Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал форвард Кристиан Вуд — 23 очка, 3 подбора и 1 передача. Был близок к дабл-даблу защитник Джеймс Харден (20 очков, 6 подборов и 9 передач).

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал пять побед в шести последних играх, «Хьюстон» уступил в трех из четырех последних встреч.

В еще оном поединке дня «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто» — 106:105 (31:24, 30:27, 26:21, 19:33).

Самым результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 17 очков. Стефен Карри заработал лишь 11 баллов при ужасной реализации с игры 2 из 16 (в том числе 1 из 10 трехочковых).

У проигравших 25 очков и 11 подборов заработал Паскаль Сиакам, еще 21 очко набрал Фред Ванвлит.

«Рэпторс» потерпели четвертое поражение в пяти матчах. «Уорриорз» выиграл четыре из последних пяти встреч.

Другие результаты:

«Детройт» — «Юта» 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)

«Клипперс» — «Чикаго» 130:127 (22:31, 30:28, 42:35, 36:33)

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» 116:129 (41:29, 22:28, 18:37, 35:35)

«Нью-Йорк» — «Денвер» 89:114 (21:28, 17:31, 26:23, 25:32)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» 96:88 (25:22, 19:27, 22:20, 30:19)