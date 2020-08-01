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    «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Бостон Селтикс Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс
    После рестарта сезона в НБА «Милуоки» обыграл «Бостон» со счетом 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Лучшую результативность в матче продемонстрировал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков и совершив 15 подборов и 7 передач.

    Наиболее результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Маркус Смарт — 23 очка.

    «Милуоки» (54-12) является лидером Восточной конференции НБА, а «Бостон» (43-22) занимает третье место, выступая в той же конференции.

    В еще одном матче дня «Даллас» в овертайме уступил «Хьюстону» — 149:153 ОТ (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14).

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 49 очков при 9 подборах и 8 передачах. Расселл Уэстбрук набрал 31 очко.

    У «Далласа» дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов сделал Кристапс Порзингис. На счету Луки Дончича трипл-дабл — 28 очков.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Орландо» 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17)
    «Вашингтон» — «Финикс» 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36)
    «Портленд» — «Мемфис» 140:135 OT (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11)
    «Сан-Антонио» — «Сакраменто» 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28) 0

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