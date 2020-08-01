«Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»

После рестарта сезона в НБАобыгралсо счетом 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 25-летний греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков и совершив 15 подборов и 7 передач.

Наиболее результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Маркус Смарт — 23 очка.

«Милуоки» (54-12) является лидером Восточной конференции НБА, а «Бостон» (43-22) занимает третье место, выступая в той же конференции.

В еще одном матче дня «Даллас» в овертайме уступил «Хьюстону» — 149:153 ОТ (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14).

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 49 очков при 9 подборах и 8 передачах. Расселл Уэстбрук набрал 31 очко.

У «Далласа» дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов сделал Кристапс Порзингис. На счету Луки Дончича трипл-дабл — 28 очков.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Орландо» 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17)

«Вашингтон» — «Финикс» 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36)

«Портленд» — «Мемфис» 140:135 OT (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11)

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28) 0