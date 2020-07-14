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    Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября

    Баскетбол Лига ВТБ
    В режиме онлайн состоялся совет Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие руководство лиги, представители 13 клубов-участников и члены федераций играющих стран, сообщает официальный сайт турнира.

    Сергей Кущенко
    Сергей Кущенко

    Во время совета лига утвердила состав участников, формат и регламент чемпионата 2020/21.

    В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

    По итогам регулярного сезона, который стартует 20 сентября, будут определены 8 лучших команд лиги. В чемпионате 2020/21 чемпион определиться в плей-офф в серии до 3 побед по схеме 2-2-1.

    Также на совете состоялись перевыборы президента Единой Лиги и генерального директора. На пост президента был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора — Илона Корстин. 0

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