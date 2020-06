Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона с участием 22 команд

Профсоюз игроководобрил формат возобновления сезона-2019/20 с участием 22 команд, сообщает The Athletic.

Все 28 представителей профсоюза, которые участвовали в сегодняшней телефонной конференции, высказались за принятый лигой формат.

Также известно, что профсоюз уже уведомил игроков, что во время проведения оставшейся части сезона тестирование на коронавирус будет проводиться ежедневно.

В случае заражения, период изоляции составит минимум 7 дней.

НБА ранее приняла решение доиграть сезон-2019/20 при участии 22 команд лиги. Игры возобновятся 31 июля в Орландо.

2-3 preseason games. 1,600 maximum capacity in Orlando. No plan for anti-drug blood testing. Potential crowd noise via NBA 2K sounds.

