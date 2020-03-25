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    Евролига собирается доиграть все оставшиеся матчи сезона

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    Акционеры Евролиги провели совещание, обсудив варианты завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса.

    Евролига намерена доиграть сезон
    Евролига намерена доиграть сезон

    По его итогам на сайте организации было опубликованы заявления исполнительного комитета.

    «Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы.

    Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и "Финал четырех"). То же самое относится и к плей-офф Еврокубка.

    Евролига продолжит изучать альтернативные варианты проведения завершающей стадии сезона, но они будут задействованы лишь в случае необходимости

    Евролига собирается предложить профсоюзу игроков и совету тренеров соблюдать взятые на себя обязательства, а также обсудить с ними изменение зарплат на время приостановки сезона», — приводит заявление «Советский Спорт».

    В Евролиге осталось провести 6 туров регулярного чемпионата, четвертьфиналы и «Финал четырех». В Еврокубке нужно будет сыграть четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

    Напомним, что в регулярном чемпионате Евролиги принимают участие ЦСКА, «Химки» и «Зенит», а УНИКС вышел в четвертьфинал Еврокубка. 0

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