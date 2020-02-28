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    «Лейкерс» без Леброна обыграли «Голден Стэйт», шестое подряд поражение «Никс»

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    Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:86 (24:24, 30:28, 40:17, 22:17).

    Энтони Дэвис
    Энтони Дэвис

    При этом у «Лейкерс» отсутствовала главная звезда команды Леброн Джеймс, который получил травму паха.

    Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.

    После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.

    В другом поединке дня «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Никс» — 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27).

    «Никс» потерпели шестое кряду поражение.

    Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, в активе которого 34 очка. У «Нью-Йорка» яркий матч провел Джулиус Рэндл — 30 очков и 10 подборов.

    «76-е» идут на пятом месте Востока, одержав 37 побед при 23 поражениях. «Никс» — на предпоследней 14-й позиции, потерпев 42 неудачи при 17 победах.

    Обзор матча

    Другие результаты дня:

    «Оклахома» — «Сакраменто» — 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

    «Индиана» — «Портленд» — 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25) 0

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