«Лейкерс» без Леброна обыграли «Голден Стэйт», шестое подряд поражение «Никс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциацииразгромилв матче регулярного чемпионата НБА — 116:86 (24:24, 30:28, 40:17, 22:17).

При этом у «Лейкерс» отсутствовала главная звезда команды Леброн Джеймс, который получил травму паха.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.

После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.

В другом поединке дня «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Никс» — 115:106 (26:21, 35:25, 26:33, 28:27).

«Никс» потерпели шестое кряду поражение.

Самым результативным в составе победителей стал Тобиас Харрис, в активе которого 34 очка. У «Нью-Йорка» яркий матч провел Джулиус Рэндл — 30 очков и 10 подборов.

«76-е» идут на пятом месте Востока, одержав 37 побед при 23 поражениях. «Никс» — на предпоследней 14-й позиции, потерпев 42 неудачи при 17 победах.

Обзор матча

Другие результаты дня:

«Оклахома» — «Сакраменто» — 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

«Индиана» — «Портленд» — 106:100 (30:24, 13:25, 37:26, 26:25) 0