Девятая подряд победа «Торонто», «Бостон» разобрался с «Голден Стэйт»

В поединке регулярного чемпионата НБАпринимал

Брэдли Бил nba.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счетом 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 34 очка и совершивший 9 подборов и 9 передач. В составе «Шарлотт» больше всех очков набрал форвард Майлс Бриджес — 23 очка, также он сделал 6 подборов и отдал 3 передачи.

«Вашингтон» (16-31) занимает 11-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» (16-31) — 12-е.

Обзор матча

В другом поединке «Бостон» принимал «Голден Стэйт».

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 119:104 (29:22, 31:28, 31:29, 28:25). Для гостей это поражение стало 5-м кряду.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс форвард Гордон Хэйворд, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 3 передачи. В составе «Уорриорз» больше всего очков набрал разыгрывающий Д'Анджело Расселл — 22 очка, также он совершил 3 подбора и 5 передач.

«Бостон» (37-15) занимает 3-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт» (10-39) — последнее (15-е) место на Западе.

Обзор матча

Другие результаты:

«Денвер» — «Юта» — 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)

«Атланта» — «Филадельфия» — 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28) 0