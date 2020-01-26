«Бруклин» прервал серию поражений, 60 очков Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке проиграл в овертайме— 111:121 (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15). Эта победа позволила «Нетс» прервать серию из пяти поражений.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кайри Ирвинг, набравший 45 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Деррик Роуз, набравший 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» (19-25) находится на восьмой позиции, «Детройт» (17-30) — десятый.

В другом матче дня «Филадельфия» дома победила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18).

Самым результативным игроком матча с 31 очком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На счету Леброна Джеймс актив 29 очков. В этой игре лидер «Лейкерс» обошел Коби Брайанта по очкам в НБА, сместив его с третьего места.

В составе «Сиксерс» больше всех набрал Тобиас Харрис — 29 очков. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

«Филадельфия» (30-17) идет шестой на Востоке, «Лейкерс» (36-10) — лидер Западной конференции.

Другие результаты:

«Юта» — «Даллас» 112:107 (25:36, 30:22, 25:26, 32:23)

«Кливленд» — «Чикаго» 106:118 (31:25, 26:34, 19:40, 30:19)

«Миннесота» — «Оклахома» 104:113 (22:28, 26:24, 24:39, 32:22) 0