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    «Бруклин» прервал серию поражений, 60 очков Леброна и Дэвиса не спасли «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Бруклин Нетс Детройт Пистонс Даллас Маверикс Юта Джаз
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт» на своей площадке проиграл в овертайме «Бруклину» — 111:121 (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15). Эта победа позволила «Нетс» прервать серию из пяти поражений.

    «Детройт» — «Бруклин»
    «Детройт» — «Бруклин»

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Кайри Ирвинг, набравший 45 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Деррик Роуз, набравший 27 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» (19-25) находится на восьмой позиции, «Детройт» (17-30) — десятый.

    В другом матче дня «Филадельфия» дома победила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18).

    Самым результативным игроком матча с 31 очком стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На счету Леброна Джеймс актив 29 очков. В этой игре лидер «Лейкерс» обошел Коби Брайанта по очкам в НБА, сместив его с третьего места.

    В составе «Сиксерс» больше всех набрал Тобиас Харрис — 29 очков. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

    «Филадельфия» (30-17) идет шестой на Востоке, «Лейкерс» (36-10) — лидер Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Юта» — «Даллас» 112:107 (25:36, 30:22, 25:26, 32:23)
    «Кливленд» — «Чикаго» 106:118 (31:25, 26:34, 19:40, 30:19)
    «Миннесота» — «Оклахома» 104:113 (22:28, 26:24, 24:39, 32:22) 0

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