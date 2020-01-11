«Милуоки» обыграл «Сакраменто», «Лейкерс» одолел «Даллас»

в гостях переигралв рамках регулярного чемпионата НБА — 127:106 (34:18, 19:26, 37:31, 37:31).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов. Эрик Бледсо набрал 24 очка. В составе хозяев дабл-даблы на счету Неманьи Белицы (12 очков и 13 подборов) и Д’Арона Фокса (19 очков и 10 передач).

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Голден Стэйт» со счетом 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17).

В составе победителей 36 очков и 9 подборов набрал Кавай Леонард, еще 21 очко — Лу Уильямс. У проигравших по 17 очков заработали Гленн Робинсон и Омари Спеллман.

Еще в одном матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Даллас» в выездном матче — 129:114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 16 подборов. Еще 26 очков набрал Кайл Кузма. В составе хозяев дабл-дабл на счету Луки Дончича — 25 очков и 10 подборов. 0